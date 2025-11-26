Guardiola nach der Pleite gegen Leverkusen: "Ich habe versagt"

Manchester-City-Startrainer Pep Guardiola nahm vor dem 0:2 gegen Leverkusen zehn Änderungen in der Startelf vor und ließ Erling Haaland lange auf der Bank. „Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich es getan habe. Es waren zu viele Wechsel. Es war mein Instinkt – aber ich habe versagt“, sagte der City-Coach. Zur Entscheidung für die Rotation erklärte Guardiola: „Ich hatte das Gefühl. Wir haben ein volles Programm und alle zwei, drei Tage ein Spiel. Wir sind in einer guten Position und ich dachte, wir versuchen es.“ Es war sein 100. Spiel in der Königsklasse als City-Coach. Bayer-Coach Kasper Hjulmand sagte: „Wir haben gegen eine der besten Mannschaften Europas gespielt und mussten unsere Philosophie finden. Ich denke, das haben wir geschafft. Hoffentlich gibt der Sieg uns Klarheit darüber, was wir erreichen wollen und ist Benzin für unsere Entwicklung.“

Leverkusen hält nach fünf von acht Runden bei acht Punkten, City bei zehn. Für den FC Barcelona stehen sieben Punkte zu Buche. Die besten acht Klubs steigen direkt ins Achtelfinale auf.

Barcelona-Coach Flick: "Der Alptraum von London"

Beim 0:3 (0:1) an der Stamford Bridge gegen Chelsea agierte Barcelona gut eine Halbzeit lang in Unterzahl. Mundo Deportivo sprach von einem „Alptraum von London“. Barca-Trainer Hansi Flick geriet in die Kritik; er habe die „taktische Schlacht“ gegen den italienischen Chelsea-Coach Enzo Maresca verloren und kein Rezept gegen die drei schnellen Stürmer des variabel auftretenden Heimteams gefunden. Damit endete eine Serie des FC Barcelona, der in den vorangegangenen 53 Pflichtspielen immer mindestens einmal getroffen hatte.

Der 18-jährige Brasilianer Estevao erzielte den Treffer zum 2:0 und wechselte im Sommer für 45 Millionen Euro aus Palmeiras nach London. Maresca sagte zu den jungen Spielern: „Er und Lamine sind beide noch jung. Mit 18 müssen sie Spaß haben, sie müssen glücklich zum Training kommen. Aber wenn man anfängt, sie mit Messi oder Ronaldo zu vergleichen, ist das meiner Meinung nach zu viel für sie.“