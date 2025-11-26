Bayern in London: Auf die Himmelstürmer wartet das nächste Gipfelduell

Wo Bayern draufsteht, sind derzeit Spitzenspiele garantiert. Was nicht nur an den derzeit herausragenden Münchnern liegt: Vor drei Wochen wie auch am heutigen Mittwoch ist der deutsche Rekordmeister Teil der Begegnung Erster gegen Zweiter in der Liga der Champions .

Am 4. November gewann die Elf von Vincent Kompany mit 2:1 beim damaligen Leader PSG , dieses Mal ist man selbst Erster und hat den nächsten Auswärtskracher vor sich: Es heißt „London Calling“, Arsenal wartet (21 Uhr, Canal+). Bayern und die Gunners sind neben Inter Mailand (heute bei Atlético Madrid) die einzigen Teams, die alle bisherigen vier Partien der Ligaphase gewonnen haben.

Gegen PSG siegten die Bayern mit einem Mann weniger, nachdem Doppeltorschütze Luis Díaz kurz vor der Pause nach einem so dummen wie derben Foul ausgeschlossen wurde. Und da liegt ein kleines Problem, wenn man bei dieser Personaldecke überhaupt von einem Problem sprechen kann: Der Kolumbianer war zwar beim Abschlusstraining am Klubgelände an der Säbener Straße dabei, ist aber natürlich gesperrt – insgesamt übrigens für drei Spiele.

Wie wichtig der 28-Jährige ist, sieht man schon an der Tatsache, dass man ihm beim Ex-Klub nachtrauert. „Für mich war er wahrscheinlich einer von Liverpools herausragenden Spielern im letzten Jahr“, teilte Liverpool-Legende Robby Fowler dem Portal The Metro jüngst mit: „Deshalb bin ich wirklich überrascht, dass nicht noch mehr darüber gesprochen wird, wie sehr Liverpool ihn vermisst.“ Erst im Sommer kam Díaz von den Reds nach München.

Was aber wichtiger ist für den gegenwärtigen Auftritt: Die Bayern können wieder auf Teamspieler Serge Gnabry zurückgreifen. Nach seiner Pause beim 6:2-Sieg in der Bundesliga gegen den SC Freiburg wegen Kniebeschwerden ist der Offensivspieler zurück.

Kader fast komplett

Außer dem langzeitverletzten Jamal Musiala und eben Díaz ist der Kader komplett. Auch der angeschlagene Lennart Karl, gegen Brügge jüngster deutscher Torschütze in der Königsklasse, dürfte spielbereit sein. Fix dabei sein wird natürlich Konrad Laimer, der in München die beste Saison seiner Karriere spielt.

Ein Sieg im direkten Duell würde einen riesigen Schritt für die direkte Achtelfinal-Qualifikation bedeuten. In den vergangenen Duellen hatten die Londoner, die in dieser Champions-League-Saison noch ohne Gegentor sind, regelmäßig das Nachsehen. Der letzte Erfolg gegen die Münchner liegt schon länger zurück: Im Oktober 2015 gewannen die Gunners in der Gruppenphase zu Hause mit 2:0. Seitdem gab es in fünf Spielen vier Bayern-Siege.