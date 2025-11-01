Fußball

Deutschland: RB Leipzig legt einen Startrekord hin und übertrifft Hasenhüttl

Mit dem 3:1 gegen Verfolger Stuttgart verbuchten die Sachsen im achten Spiel ohne Niederlage den siebten Sieg.
Von Alexander Strecha
01.11.25, 17:49
RB Leipzig setzt seine Siegesserie fort und schafft mit Trainer Ole Werner einen Bundesliga-Startrekord. 

 Jeff Chabot (45. Minute) per Eigentor brachte RB vor 47.800 Zuschauern in der ausverkauften Red-Bull-Arena in Führung, ehe Yan Diomande (53.) erhöhte. Der eingewechselte Tiago Tomas (65.) schaffte zwischenzeitlich für den VfB den Anschlusstreffer, ehe Romulo (90.+1) den Endstand markierte.

Der Erfolg gegen die Schwaben bedeutete für Coach Werner zugleich einen Klubrekord. Nach dem 0:6 zum Auftakt in München folgten sieben Siege und ein Remis aus den folgenden Bundesliga-Partien - macht 22 Zähler. 

Den bislang besten Saisonauftakt legte RB in der Premierensaison 2016/17 unter Ralph Hasenhüttl hin, damals gab es nach neun Spielen 21 Punkte. 

