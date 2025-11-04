Diaz war der dramatische Held bei Bayerns 16. Saisonsieg
Wenn 36 Mannschaften eine Liga-Phase bilden, müssen nicht zwangsläufig nur Knaller dabei sein. Selbst in der Champions League darf nicht alles in die Kategorie „Weltklasse“ eingeordnet werden. Zwei Partien in dieser ersten Hälfte des vierten Spieltages könnten aber Dramaturgen nicht besser erfinden. Vor allem die Partie PSG gegen Bayern, Erster gegen Zweiter hatte viel versprochen – und gehalten. Am Ende setzten die Deutschen mit Konrad Laimer ihren Siegeslauf fort und gewann 2:1. Es war der 16. Sieg in Serie seit Saisonbeginn.
Sie durften gegen die Titelverteidiger früh jubeln, der Kolumbianer Luis Diaz traf nachdem PSG-Schlussmann Chevalier bei einer Olise-Chance noch klären hatte können. Ein Treffer von Dembélé mit der Schulter wurde wegen Abseits aberkannt. Danach musste der Star verletzt raus. Und sah, als Luis Diaz nach 32 Minuten zum 2:0 für die Münchner traf. Er musste kurz vor der Pause auch raus – allerdings nach einem derben Foul wegen Rot. João Neves gelang noch der Anschlusstreffer – zu mehr reichte nicht mehr.
Bei Liverpools verdienten 1:0-Sieg gegen Real Madrid stand zunächst ein Herr im Mittelpunkt, der sich zuletzt wenig Freunde machte. Reals Brasilianer Vinicius Junior eckte beim Schlager gegen Barcelona einmal mehr an, mittels Gesten tat er seinen Unmut über die neuerliche Auswechslung kund. Viele spekulierten mit einem Rauswurf – im Gegenteil, Vinicius durfte sogar beginnen. Und er hatte Glück, einen Schuss von Szoboszlai blockte er an der Strafraumgrenze mit der Hand – es gab keinen Elfer. Die zuletzt in der Krise steckenden Briten waren tonangebend, Reals Goalie Courtois überragend. Bezwungen wurde der Belgier aber durch Alexis Mac Allister (61.).
Arsenal gewann auch den vierten Auftritt in der Ligaphase. Die Gunners siegten bei Slavia Prag 3:0. Arsenals Max Dowman holte sich den Rekord als jüngster jemals in der Königsklasse eingesetzter Spieler. Der Offensivspieler überholte mit 15 Jahren und 308 Tagen die bisher von Youssoufa Moukoko (Dortmund/16 Jahre und 18 Tage) gehaltene Bestmarke.
Dienstag:
Slavia Prag - Arsenal 0:3 (0:1)
Slavia: Cham ab 70.; Tore: Saka (32./Elfer), Merino
(46., 68.)
SSC Napoli - Eintracht Frankfurt 0:0
Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise 3:1 (1:0)
USG: Florucz Ersatz; Tore: Alvarez (39.), Gallagher
(73.), Llorente (96.) bzw. Sykes (80.)
FK Bodö/Glimt - AS Monaco0:1 (0:1)
Tor: Balogun (43.). Rot: Gundersen (Bodö/82.)
Juventus Turin - Sporting Lissabon 1:1 (1:1)
Tore: Vlahovic (34.) bzw. Araujo (12.)
Liverpool - Real Madrid 1:0 (0:0)
Real Madrid: ohne Alaba (verletzt); Tor: Mac Allister
(61.)
Olympiakos Piräus - PSV Eindhoven 1:1 (1:0)
Tore: Martins (17.) bzw. Pepi (93.)
Paris St. Germain - Bayern München 1:2 (0:2)
Bayern: mit Laimer. Tore: Neves (74.) bzw. Diaz (4.,
32.). Rote Karte: Diaz (Bayern/45.+7)
Tottenham Hotspur - FC Kopenhagen 4:0 (1:0)
Tottenham: Danso ab 73.; Tore: Johnson (19.), Odobert
(51.), Van de Ven (64.), Palhinha (67.). Rot: Johnson
(Tottenham/55.)
Mittwoch:
Pafos FC - Villarreal18.45
Karabach Agdam - Chelsea18.45
Ajax Amsterdam - Galatasaray Istanbul21.00
Club Brügge - FC Barcelona21.00
Inter Mailand - Kairat Almaty21.00
Manchester City - Borussia Dortmund21.00
Newcastle United - Athletic Bilbao21.00
Olympique Marseille - Atalanta Bergamo21.00
Benfica Lissabon - Bayer Leverkusen21.00
Tabelle:
1. Bayern München4 4 0 0 14:311 12
2. Arsenal4 4 0 0 11:011 12
3. Paris St. Germain4 3 0 1 14:599
4. Inter Mailand3 3 0 09:099
5. Real Madrid4 3 0 18:269
6. Liverpool4 3 0 19:459
7. Tottenham Hotspur4 2 2 07:258
8. Borussia Dortmund3 2 1 0 12:757
9. Manchester City3 2 1 06:247
10. Sporting Lissabon4 2 1 18:537
11. Newcastle United3 2 0 18:266
12. FC Barcelona3 2 0 19:456
13. Chelsea3 2 0 17:436
14. Atletico Madrid4 2 0 2 10:916
15. Karabach Agdam3 2 0 16:516
16. Galatasaray Istanbul 3 2 0 15:6-16
17. PSV Eindhoven4 1 2 19:725
18. AS Monaco4 1 2 14:6-25
19. Atalanta Bergamo3 1 1 12:5-34
20. Eintracht Frankfurt4 1 1 2 7:11-44
21. SSC Napoli4 1 1 24:9-54
22. Olympique Marseille3 1 0 26:423
23. Juventus Turin4 0 3 17:8-13
24. Club Brügge3 1 0 25:7-23
25. Athletic Bilbao3 1 0 24:7-33
26. Union Saint-Gilloise 4 1 0 3 4:12-83
27. FK Bodö/Glimt4 0 2 25:8-32
28. Pafos FC3 0 2 11:5-42
29. Bayer Leverkusen3 0 2 1 5:10-52
30. Slavia Prag4 0 2 22:8-62
31. Olympiakos Piräus4 0 2 22:9-72
32. Villarreal3 0 1 22:5-31
33. FC Kopenhagen4 0 1 3 4:12-81
34. Kairat Almaty3 0 1 21:9-81
35. Benfica Lissabon3 0 0 32:7-50
36. Ajax Amsterdam3 0 0 3 1:11 -100
