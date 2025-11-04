Mit einem Rekordspieler: Arsenal gewann auch viertes Spiel in Champions League

Arsenal hat in der Champions League auch den vierten Auftritt in der Ligaphase gewonnen. Die Gunners siegten am Dienstagabend bei Slavia Prag 3:0 (1:0 ). Bukayo Saka per Elfmeter (32.) sowie Mikel Merino mit einem Doppelpack (46., 68.) trafen für den Premier-League-Spitzenreiter. Arsenal hält nun beim Maximum von zwölf Zählern und hat bei elf geschossenen Toren noch keines erhalten. Bei Slavia kam Österreichs Internationaler Muhammed Cham in der 70. Minute ins Spiel.

Arsenals Max Dowman holte sich den Rekord als jüngster jemals in der Champions League eingesetzter Spieler. Der Offensivspieler überholte mit 15 Jahren und 308 Tagen die bisher von Youssoufa Moukoko gehaltene Bestmarke. Der damalige Dortmund-Stürmer war im Dezember 2020 bei seinem Debüt in der Königsklasse 16 Jahre und 18 Tage alt.

Napoli kam im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt nicht über ein 0:0 hinaus. Italiens Meister hat in vier Runden somit nur einen Sieg angeschrieben.