Chelsea deklassiert Barcelona, Leverkusen gewinnt bei ManCity
Der FC Barcelona hat sich am fünften Spieltag eine empfindliche Niederlage eingefangen. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick unterlag dem FC Chelsea an der Stamford Bridge mit 0:3 (0:1). Die Blues gingen durch ein äußerst unglückliches Eigentor von Jules Koundé (27.) in Führung. Eine Vorentscheidung war die gelb-rote Karte von Barcelonas Araujo noch vor der Pause (44.). Chelsea erhöhte nach Seitenwechsel durch den erst 18-jährigen Brasilianer Estevao (55.) und Liam Delap (73.).
Leverkusen hat Manchester City düpiert. Die Werkself gewann auswärts gegen eine B-Elf des englischen Topklubs 2:0 (1:0). Pep Guardiola verzichtete in der Startelf auf mehrere Stammspieler wie Stürmer Erling Haaland. Grimaldo brachte die Deutschen in Führung (23.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Patrik Schick für die Leverkusener auf 2:0 (54.).
Marcel Sabitzer kehrte bei Dortmund in die Startelf zurück und feierte mit dem BVB einen Kantersieg. Gegen Villarreal, aktuell Dritter in der spanischen Liga, gab es einen 4:0-Sieg.
Den zweiten Sieg im fünften Spiel feierte Union Saint-Gilloise. Der belgische Meister hat am Dienstag im Kampf um den Aufstieg einen kleinen Schritt gemacht. Der Klub von ÖFB-Stürmer Raul Florucz setzte sich bei Galatasaray Istanbul mit 1:0 durch. Florucz gab bis zur 71. Minute sein Startelfdebüt in der „Königsklasse“ und leitete das entscheidende Tor mit einem herrlichen Pass ein.
