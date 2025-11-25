Fußball

Chelsea deklassiert Barcelona, Leverkusen gewinnt bei ManCity

Jubel bei Chelsea: 3:0 gegen Barcelona
In der Champions League gab es am Dienstag auch Siege für die ÖFB-Legionäre Sabitzer und Florucz.
25.11.25, 23:13
Der FC Barcelona hat sich am fünften Spieltag eine empfindliche Niederlage eingefangen. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick unterlag dem FC Chelsea an der Stamford Bridge mit 0:3 (0:1). Die Blues gingen durch ein äußerst unglückliches Eigentor von Jules Koundé (27.) in Führung. Eine Vorentscheidung war die gelb-rote Karte von Barcelonas Araujo noch vor der Pause (44.). Chelsea erhöhte nach Seitenwechsel durch den erst 18-jährigen Brasilianer Estevao (55.) und Liam Delap (73.).

Leverkusen hat Manchester City düpiert. Die Werkself gewann auswärts gegen eine B-Elf des englischen Topklubs 2:0 (1:0). Pep Guardiola verzichtete in der Startelf auf mehrere Stammspieler wie Stürmer Erling Haaland. Grimaldo brachte die Deutschen in Führung (23.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Patrik Schick für die Leverkusener auf 2:0 (54.).

Marcel Sabitzer kehrte bei Dortmund in die Startelf zurück und feierte mit dem BVB einen Kantersieg. Gegen Villarreal, aktuell Dritter in der spanischen Liga, gab es einen 4:0-Sieg.

Den zweiten Sieg im fünften Spiel feierte Union Saint-Gilloise. Der belgische Meister hat am Dienstag im Kampf um den Aufstieg einen kleinen Schritt gemacht. Der Klub von ÖFB-Stürmer Raul Florucz setzte sich bei Galatasaray Istanbul mit 1:0 durch. Florucz gab bis zur 71. Minute sein Startelfdebüt in der „Königsklasse“ und leitete das entscheidende Tor mit einem herrlichen Pass ein.

kurier.at, AHei  | 

