Real Madrid mit Alaba in der Startelf zum klaren Sieg in Almaty

Das Erfreulichste dieses Champions-League-Dienstages war schon vor Anpfiff in Almaty durchgeklungen. Während sich die Kasachen im Zentralstadion von Almaty über das historisch erste Champions-League-Ligaspiel in der Heimat freuten – und dann gleich gegen den neunfachen Henkelpott-Sieger Real Madrid –, freuten sich die Fans in Österreich über etwas anderes: Denn ÖFB-Kapitän David Alaba stand in der Startaufstellung in einer dezimierten Real-Mannschaft. Militão, Carvajal, Alexander Arnold, Rüdiger und Mendy waren nicht mit nach Kasachstan gereist. Es war der erste Startelf-Einsatz in einem Pflichtspiel von Real in dieser Saison für den 33-Jährigen. Erst zweimal war er zu Kurzeinsätzen in der Liga gekommen. Am Ende spielte der Wiener beim 0:5 93 Minuten lang für das Weiße Ballett.

Immer wieder Mbappé So eine klare Partie, wie sie es am Ende dann doch noch wurde, war es nicht von Beginn an. Der erste Angriff fand nur wenige Sekunden nach Anpfiff statt – und gehörte Kairat Almaty. Satpayev versuchte sich per Kopf, nachdem Alaba zuvor in einem Kopfballduell den Kürzeren gezogen hatte. Der Ball landete in den Händen von Thibault Courtois. Real wirkte zunächst etwas planlos, fand erst nach der ersten Viertelstunde ins Spiel – etwa mit Chancen von Vinicius Jr. (13.), Arda Güler (18.). Und doch brauchte es – wieder – einen Elfmeter für Real, um zu treffen. Nach einem Foul des erst 18-jährigen Torhüters Kalmurza an Real-Offensivspieler Mastantuono durfte Mbappe zum bereits dritten Mal im zweiten Spiel zum Elferpunkt antreten – und traf souverän.