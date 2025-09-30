Best-of der Champions League: Mourinhos Rückkehr, Bayern im Urlaubsort

Das Computerprogramm der UEFA meinte es gut: Auffallend viele interessante Duelle für den ersten Abend von Spieltag zwei wurden in der Champions League ausgelost. Ein Best-of:

Chelsea – Benfica Nicht überall ruft José Mourinho Begeisterung hervor. Bei Chelsea wird der Portugiese jedenfalls bejubelt werden: Der neue Coach von Benfica hat die Londoner zu zwei Meisterschaften geführt und als Großklub mit Siegermentalität etabliert. Die Lissabonner holten nach der Blamage gegen Qarabag Mourinho.

Atletico – Frankfurt 6:4 hat Frankfurt gewonnen (in Gladbach), 5:2 Atletico (im Derby gegen Real), jetzt kommt es zum Duell der offensivstarken Teams. Die Eintracht wird sich auch in Madrid nicht hineinstellen: Von 66 Europacupspielen endete nur genau eines 0:0. Almaty – Real

Zur Premiere kommt es in Kasachstan: Erstmals hat ein spanisches Team die vielen Flugstunden zu absolvieren – und dann gleich Real. Unterschätzen sollten die Madrilenen (gerade nach der Derby-Schlappe) den Heimvorteil von Kairat Almaty nicht: Von 30 internationalen Heimspielen wurden nur vier verloren. Jetzt wartet die bislang größte Partie für Almaty.

Pafos – Bayern Lange war Pafos nur als Urlaubsdestination bekannt. Als neuer zyprischer Meister wurde durch den Aufstieg gegen Roter Stern und Marko Arnautovic aber gleich der Sprung in die Eliteliga geschafft. Zum Start gab es ein starkes 0:0 bei Olympiacos. Aber jetzt kommen die Bayern, die einen perfekten Saisonstart hatten. Eigentlich der richtige Zeitpunkt, um zu rotieren. Doch allzu viele Änderungen gibt der kleine Kader der Münchner wegen den Dauerverletzten nicht her.

