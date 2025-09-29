24-Mann: Das ist der ÖFB-Kader für die WM-Qualifikation im Oktober

Das Wichtigste vorweg: Ralf Rangnick geht es ÖFB-Angaben zufolge gut. Der Teamchef wird nach erneuter Sprunggelenks-Operation in Bayern am Donnerstag das Krankenhaus verlassen. Ein Spitalskeim hatte dem 67-Jährigen seit Sommer zu schaffen gemacht.

Der 24-Mann-Kader Tor: Patrick Pentz (Bröndby IF/16 Länderspiele), Nikolas Polster (WAC/0), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg/21) Verteidigung: David Alaba (Real Madrid/109/15 Tore), Kevin Danso (Tottenham/27/0), Marco Friedl (Werder Bremen/6/0), Philipp Lienhart (SC Freiburg/35/3), Phillipp Mwene (FSV Mainz/25/0), Stefan Posch (Como/45/2), Alexander Prass (TSG Hoffenheim/14/0), Leopold Querfeld (Union Berlin/5/0) Mittelfeld: Christoph Baumgartner (RB Leipzig/53/19), Florian Grillitsch (SC Braga/55/1), Marco Grüll (Werder Bremen/7/0), Konrad Laimer (Bayern München/51/6), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund/91/23), Romano Schmid (Werder Bremen/27/2), Alessandro Schöpf (WAC/32/6), Nicolas Seiwald (RB Leipzig/40/0), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg/26/1) Angriff: Marko Arnautovic (Roter Stern Belgrad/127/41), Raul Florucz (Union Saint-Gilloise/1/0), Michael Gregoritsch (Bröndby IF/68/21), Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid/0)

Bei der Pressekonferenz am Montag in Wien war Rangnick aber noch nicht anwesend. Demzufolge präsentierte der erste Assistent des Teamchefs, Lars Kornetka, das nominierte Aufgebot für die beiden bevorstehenden WM-Qualifikationsspiele im Oktober gegen San Marino und Rumänien.

Abrufliste Auf Abruf: Niklas Hedl (SK Rapid/1), Nicolas Kristof (SV Elversberg/0) - David Affengruber (Elche CF/0), Nikolas Veratschnig (FSV Mainz/0) - Thierno Ballo (Millwall/1/0), Muhammed Cham (Slavia Prag/5/0), Dejan Ljubicic (Dinamo Zagreb/9/1), Matthias Seidl (SK Rapid/8/1), Kevin Stöger (Borussia Mönchengladbach/5/0), Andreas Weimann (Derby County/26/2) - Junior Adamu (SC Freiburg/9/0), Maximilian Entrup (LASK/3/1), Sasa Kalajdzic (LASK/19/4)

Überraschungen blieben diesmal aus: Der Kader umfasst 24 Mann, darunter drei Tormänner. Nicht dabei im Vergleich zum letzten Mal sind Xaver Schlager, Andreas Weimann, Samson Baidoo und Tobias Lawal. Schlager laboriert aktuell an einer Muskelverletzung in der Wade. Auch Lawal, Legionär in Genk und zuletzt dritter Tormann im Team, ist verletzt.