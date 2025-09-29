Fußball

24-Mann: Das ist der ÖFB-Kader für die WM-Qualifikation im Oktober

Das war Österreichs Startelf zuletzt gegen Bosnien-Herzegowina
Teamchef-Assistent Lars Kornetka nominierte in Abwesenheit von Ralf Rangnick das Aufgebot für die Spiele gegen San Marino und Rumänien.
Von Andreas Heidenreich
29.09.25, 14:04
Das Wichtigste vorweg: Ralf Rangnick geht es ÖFB-Angaben zufolge gut. Der Teamchef wird nach erneuter Sprunggelenks-Operation in Bayern am Donnerstag das Krankenhaus verlassen. Ein Spitalskeim hatte dem 67-Jährigen seit Sommer zu schaffen gemacht.

Bei der Pressekonferenz am Montag in Wien war Rangnick aber noch nicht anwesend. Demzufolge präsentierte der erste Assistent des Teamchefs, Lars Kornetka, das nominierte Aufgebot für die beiden bevorstehenden WM-Qualifikationsspiele im Oktober gegen San Marino und Rumänien.

Überraschungen blieben diesmal aus: Der Kader umfasst 24 Mann, darunter drei Tormänner. Nicht dabei im Vergleich zum letzten Mal sind Xaver Schlager, Andreas Weimann, Samson Baidoo und Tobias Lawal.

Schlager laboriert aktuell an einer Muskelverletzung in der Wade. Auch Lawal, Legionär in Genk und zuletzt dritter Tormann im Team, ist verletzt. 

Teamchef weiter im Spital: Rangnick wird von Assistent vertreten
Der ÖFB-Campus in Aspern soll alle Stückeln spielen

In den Fokus des Teams gespielt hat sich definitiv David Affengruber, der bei Aufsteiger Elche in der spanischen Liga überzeugt. Noch ist der 24-Jährige aber "nur" auf der Abrufliste. Lars Kornetka: "Er hat sich definitiv in den Fokus gespielt. Wir haben eine Situation bei den Innenverteidigern, wo wir fünf Jungs nominiert haben. Ein sechster hätte keinen Sinn ergeben."

Alaba "über jeden Zweifel erhaben"

Einer dieser fünf Innenverteidiger ist David Alaba. Der Kapitän ist bei Real Madrid weiterhin nicht erste Wahl, wurde am Samstag bei der 2:5-Niederlage im Stadtderby gegen Atletico nicht eingewechselt. 

