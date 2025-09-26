Von Real Madrid verpflichtet: Wie alt schätzen Sie dieses Top-Talent?

Die Basketballer von Real Madrid sorgen mit einer spektakulären Personalie für Aufsehen: Der spanische Rekordmeister hat den malischen Center Moussa Balla Traoré verpflichtet – ein Transfer, der vor allem wegen des außergewöhnlich jungen Alters des Neuzugangs Schlagzeilen macht. Offiziellen Angaben zufolge ist Traoré nämlich erst elf Jahre alt. Am 24. Oktober feiert er seinen zwölften Geburtstag. Traoré soll zunächst in der Nachwuchsabteilung des Klubs aufgebaut werden.

Laut spanischen Medien setzte sich Real im Ringen um das Talent gegen mehrere Vereine durch, darunter auch Erzrivale FC Barcelona. Auf dem ersten Foto im weißen Trikot wirkt Traoré erstaunlich reif für sein Alter und sorgt damit für Diskussionen in den sozialen Netzwerken. Auf der Website von Real Madrid wird er bereits als U14-Spieler geführt. Zu seiner Größe und seinem Gewicht macht der Klub bisher keine Angaben.