RB Leipzig erkämpft sich ein Remis gegen Manchester City

Zwei Österreicher waren am ersten Tor des Abends beteiligt. Was sich in einem Achtelfinal-Hinspiel gut anhört, war an diesem Champions-League-Abend kein Grund zur Freude für Ralf Rangnick. Der ÖFB-Teamchef, der in Leipzig spät aber doch noch für seine Verdienste um Red Bull geehrt wurde, sah auf der Tribüne einen kapitalen Fehlpass. Xaver Schlager spielte in Richtung Konrad Laimer, verpasste aber seinen Nebenmann im defensiven Mittelfeld mit dieser einfachen Übung. City reagierte schnell und präzise, der Ball kam zu Mahrez – 0:1 (27.).