Champions League: Rapid trifft auf Lokomotiva Zagreb

Rapid trifft am 25. oder 26. August in der zweiten Runde der Qualifikation zu Champions League auswärts auf NK Lokomotiva Zagreb. Der Klub ist kroatischer Vizemeister (hinter Dinamo Zagreb). Seit dem Aufstieg in die oberste kroatische Liga 2009/2010 gelang dreimal die Europacup-Qualifikation. Mit dem ehemaligen Austrianer Petar Gluhakovic steht auch ein Österreicher im Kader der Kroaten. Bekanntester Akteur ist der eingebürgerte Brasilianer Sammir (33), der davor bei Dinamo Zagreb und sieben Mal im kroatischen Team spielte.

Scheiden die Hütteldorfer in dieser - in einem Match - ausgetragenen Runde aus, geht es in der Europa-League-Qualifikation weiter. Überstehen sie die Runde, dann wäre selbst bei einem Ausscheiden in der darauffolgenden immerhin die Gruppenphase der Europa League fix. Für die dritte Teilnahme an einer CL-Gruppenphase nach 1996/97 und 2005/06 müsste Rapid drei Runden überstehen.

Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer sagt zum Los: "Natürlich hätten wir gerne ein Heimspiel gehabt, aber andererseits kann man sich bei dieser Auslosung nichts aussuchen. Lok Zagreb ist eine Mannschaft, die eine sehr gute Saison gespielt hat. Wenn man andere Mannschaften hernimmt, sind diese zwar namentlich höher einzuschätzen, aber es wäre von unserer Seite fatal, wenn wir glauben würden, dass das eine einfache Aufgabe wird. Jemanden, der es in der kroatischen Meisterschaft so weit geschafft hat, werden wir sehr ernst nehmen, damit wir da weiter kommen. Wir brauchen sicher ein gutes Spiel, das ist ganz klar".