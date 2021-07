Rapid schlägt Sparta Prag: Knasmüllner-Traumtor ebnet Weg zum Sieg

Eben noch mit St. Pölten abgestiegen und für fünf nationale Spiele gesperrt, gab Robert Ljubicic sein Rapid-Debüt in der Champions-League-Quali. Trainer Didi Kühbauer setzte also auf seinen früheren SKN-Schützling und ein offensiv besetztes Zentrum. Der „kleine“ Ljubicic konnte gefallen, Akzente setzen und hatte mit einem gehaltenen Weitschuss die beste Chance der Hütteldorfer in Hälfte eins (26.).