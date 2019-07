Schwere Aufgabe für den LASK: Die Linzer treffen in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation auf Basel oder Eindhoven. Das ergab die Auslosung in Nyon. Der Schweizer Vizemeister empfängt am Dienstag im Hinspiel der zweiten Quali-Runde den niederländischen Vizemeister. Das Rückspiel steigt eine Woche später in Eindhoven.

Sollten die Linzer scheitern, stehen sie fix in der Europa-League-Gruppenphase.