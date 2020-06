Die Austria zittert sich ins Play-off

Die Wiener wirkten verunsichert, nervös, trauten sich nichts zu und agierten erschreckend ungenau. Wer für jeden Fehlpass der Wiener einen Euro kassiert hätte, wäre reich nach Hause gegangen. Chancen auf ein Auswärtstor? Fehlanzeige. Weil die spielerischen Ideen fehlten, griff man zu hohen Bällen in die Spitze, die gar nichts einbrachten.

Die mitgereiste Führungsriege rund um Manager Kraetschmer und Präsident Katzian zitterte auf der Tribüne, sicher nicht wegen der erfrischenden zehn Grad Außentemperatur. In diesem Millionenspiel ging es eben um viel Geld, letztlich lebt aber die Hoffnung, im fünften Anlauf zum ersten Mal in die Gruppenphase der Eliteliga einzuziehen.

Ein Glück, dass es den Isländern an Qualität fehlte. Ein bisschen mehr davon, und es wäre sehr eng geworden für die Veilchen, deren Abwehr alles andere als sicher stand. In der 52. Minute musste sich sogar Goalie Lindner als Retter in Szene setzen, als Snorrason aus spitzem Winkel auf das Tor schoss. Wenige Minuten später rettete Fortuna die Austria, als Emilsson zwei Meter vor der Linie einen Kopfball nicht im Tor unterbrachte.