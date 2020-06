Polier Mourinho und seine Maurer

Der Portugiese hatte den Blues im ersten Duell um den Finaleinzug einmal mehr seine pragmatische Defensivtaktik auferlegt, in der selbst Stürmer Fernando Torres phasenweise mehr Zeit vor dem eigenen Tor verbrachte als vor dem gegnerischen. Atlético hat in dieser Saison bereits 109 Treffer erzielt, im elften Saisonspiel in der Königsklasse gelang erstmals kein Tor. "Ein frustrierendes Ergebnis, nachdem Atlético eineinhalb Stunden einen Gegner attackierte, dessen einziges Ziel es war, dass nichts passieren möge", schimpfte As.

Atlético-Trainer Diego Simeone blieb im Gegensatz zu den spanischen Medien fair: "Jeder spielt so, wie er will. Wir haben mit allen Mitteln versucht, mindestens ein Tor zu erzielen, aber der Gegner hat gut verteidigt. Im Rückspiel werden wir sehen, für wen dieses 0:0 am Ende ein gutes Ergebnis war."

Beide Teams spielen in ihren Ligen noch um die Meisterschaft, für Chelsea steigt kommendes Wochenende das direkte Duell mit Liverpool. Nicht mit von der Partie sein wird Torhüter Petr Cech, der sich in Madrid nach 15 Minuten an der Schulter verletzt hat. Für den Tschechen ist die Saison vorzeitig beendet.

Neben Cech fallen für das Rückspiel gegen Atlético auch John Terry verletzt sowie die gesperrten Frank Lampard und John Mikel aus.