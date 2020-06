Atlético fand kein Rezept gegen Chelsea-Beton

Da empfängt Atlético Madrid im Halbfinal-Hinspiel der Champions League Chelsea und setzt mit dem Belgier Courtois auf einen Tormann, der genau genommen in Diensten der Londoner steht und wieder zurück soll an die Stamford Bridge.

Im Hinspiel in Madrid am Dienstagabend erhielt dieses Tauziehen beim torlosen Remis neue Brisanz, da sich Chelsea-Goalie Petr Cech nach einer Viertelstunde so stark am Arm verletzte, dass er ausgewechselt und ins Spital gebracht werden musste.

Fällt er längere Zeit aus, wird Chelsea für die kommende Saison Courtois umso mehr nach London zurück beordern.

Die Spanier waren als Heimteam um die Gestaltung des Spiels bemüht, Chelsea verteidigte geschickt und verhinderte so wirklich gute Chancen von Atlético.

Offensiv fand Chelsea absolut nicht statt, viel zu wichtig war die Vermeidung eines Gegentores. Doch der Zweck heiligte die weitgehend unattraktiven Mittel. Denn mit dem schmucklosen 0:0 erarbeiteten sich die Engländer eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in der kommenden Woche.

Atlético wurde durch Diego zwei Mal gefährlich beziehungsweise in der Schlussphase durch den Mut der Verzweiflung. Turan und Diego Costa hatten Führung und Sieg jeweils auf ihren Häuptern, es fehlte aber an Konsequenz und Genauigkeit, um Chelsea in die Knie zu zwingen. Und wenn Bälle das Chelsea-Tor gefährdeten, dann war der eingewechselte Mark Schwarzer zur Stelle.