CL-Play-off: Was alles für das Ende des Salzburg-Traumas spricht

Die Erfolgsserie

Der Start ins Jahr 2020 war aus Salzburger Sicht misslungen. Zum Ausscheiden in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt kamen auch Niederlagen in der Bundesliga gegen den LASK und in Altach. Nach der monatelangen Corona-Zwangspause im Frühjahr läuft es aber wieder wie gewohnt. Saisonübergreifend ist Salzburg nun schon 16 Spiele in Folge ungeschlagen, in denen 14 Siege gefeiert werden konnten. Zuletzt nicht gewonnen wurde vor mehr als drei Monaten. Das Selbstvertrauen bei den Salzburger Spielern sollte also da sein. „Wir wissen, dass wir am richtigen Weg sind“, meint Stürmer Patson Daka.