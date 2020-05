Paris besiegt Barcelona mit 3:2

Paris St. Germain kann in der Fußball-Champions-League auch ohne Zlatan Ibrahimovic gewinnen. Die Truppe von Chefcoach Laurent Blanc setzte sich am Dienstag ohne den verletzten schwedischen Stürmer in einem packenden Topspiel der Gruppe F im Prinzenpark-Stadion gegen den FC Barcelona 3:2 durch. PSG übernahm damit nach Spiel Nummer zwei auch die Tabellenführung von den Katalanen.

PSG und Barca sorgten von Beginn an für einen absoluten Fußball-Leckerbissen. Den Hausherren war das Fehlen von Ibrahimovic überhaupt nicht anzumerken, ganz im Gegenteil präsentierten sie sich in der Offensive in glänzender Form. David Luiz sorgte für einen Traumstart. Der aufgerückte Innenverteidiger nahm sich den Ball nach einem Moura-Freistoß herunter und schloss nach einer Drehung ins lange Eck ab (10.).

Die Antwort der Gäste ließ aber nur zwei Minuten auf sich warten. Lionel Messi vollendete nach Iniesta-Zuspiel eine tolle Kombination über mehrere Stationen und machte seinen 68. Treffer in der Champions League perfekt. Der Argentinier, der zuletzt auch beim 6:0-Liga-Triumph gegen Granada groß aufgespielt hatte, zog damit in der ewigen Bestenliste mit seinem zweitplatzierten großen Rivalen Cristiano Ronaldo gleich.

Während Neymar die Chance auf das 2:1 ausließ (25.), legten die Pariser neuerlich vor. Barcas Champions-League-Goalie Marc-Andre ter Stegen flog an einem Motta-Corner vorbei und Marco Verratti konnte am langen Eck einköpfeln (26.). Es war der erste Europacuptreffer für den Italiener überhaupt. Andres Iniesta (29.) und Messi mit einem Freistoß (45./jeweils drüber) verpassten den neuerlichen Ausgleich.