Champions League: Nur ein Sieg hilft Genk und Salzburg weiter

"Wir brauchen die drei Punkte!" Mit einem klaren Ziel ist Salzburg-Trainer Jesse Marsch am Dienstag zum fünften Champions-League-Gruppenspiel nach Genk geflogen. Nur ein Sieg beim belgischen Meister am Mittwoch (21 Uhr, Liveticker auf kurier.at/sport) hält die Chance auf den Aufstieg ins Achtelfinale der Champions League am Leben.