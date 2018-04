Champions League: Liverpool steht wieder Kopf

Nun steht man sich im Halbfinale der Überraschungsteams gegenüber. Für einen ist das Duell eines mit besonderer Brisanz: Für den frisch gekürten Fußballer des Jahres in England ist das Spiel keine ganz gewöhnliche Partie. Der ägyptische Stürmerstar Mohamed Salah wechselte für 42 Millionen Euro im Sommer aus Rom an die Anfield Road. Für Liverpool erzielte er bislang 41 Tore in 46 Pflichtspielen. Die Torjägerliste der Premier League führt der 25-Jährige mit 31 Treffern an. „Er hatte dort eine tolle Zeit und wurde zu dem Spieler, der er jetzt hier bei uns ist“, lobte Klopp und hofft auf weitere Treffer seines Sturm-Juwels.