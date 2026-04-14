Champions League live: So steht es in Liverpool und Madrid

Die Ausgangslage für den FC Barcelona könnte schwieriger kaum sein. 0:2 hatte Barça vor heimischem Publikum nach einer frühen Roten Karte gegen Pau Cubarsi das Hinspiel gegen Atletico Madrid verloren. Die Katalanen hatten im Anschluss wegen einer Aktion des Atletico-Spielers Marc Pubill in der 55. Minute Beschwerde eingelegt.

Pubill hatte den Ball bei einem eigenen Abstoß mit der Hand zurechtgelegt, nachdem ihm sein Keeper Juan Musso das Leder serviert hatte - in den Augen der Katalanen ein strafbares Handspiel.

Die Beschwerde wurde abgewiesen.