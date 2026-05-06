Champions League live: So steht's bei Bayern gegen Paris SG

Das Semifinal-Hinspiel der Champions League zwischen Titelverteidiger Paris SG und Bayern München (5:4) war eine Partie der Extraklasse und lässt für das Retourmatch in München einiges erwarten.

In der Allianz-Arena ging es gleich in ähnlicher Tonart weiter: Mit dem ersten Angriff brachte Dembele die Gäste aus Paris nach drei Minuten mit 1:0 in Führung.

Die Franzosen gingen mit einem 1:0-Vorsprung auch in die Kabinen. Damit benötigen die Bayern zwei Tore, um den Gleichstand herzustellen.