Champions League live: So steht's bei Bayern gegen Paris SG
Nach dem Spektakel in Paris (5:4) ist im Semifinal-Rückspiel der Champions League Spannung garantiert.
Das Semifinal-Hinspiel der Champions League zwischen Titelverteidiger Paris SG und Bayern München (5:4) war eine Partie der Extraklasse und lässt für das Retourmatch in München einiges erwarten.
In der Allianz-Arena ging es gleich in ähnlicher Tonart weiter: Mit dem ersten Angriff brachte Dembele die Gäste aus Paris nach drei Minuten mit 1:0 in Führung.
Die Franzosen gingen mit einem 1:0-Vorsprung auch in die Kabinen. Damit benötigen die Bayern zwei Tore, um den Gleichstand herzustellen.
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