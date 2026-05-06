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Champions League live: So steht's bei Bayern gegen Paris SG

Nach dem Spektakel in Paris (5:4) ist im Semifinal-Rückspiel der Champions League Spannung garantiert.
Christoph Geiler
06.05.2026, 21:50

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Paris SG ging schon früh in Führung

Das Semifinal-Hinspiel der Champions League zwischen Titelverteidiger Paris SG und Bayern München (5:4) war eine Partie der Extraklasse und lässt für das Retourmatch in München einiges erwarten.

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In der Allianz-Arena ging es gleich in ähnlicher Tonart weiter: Mit dem ersten Angriff brachte Dembele die Gäste aus Paris nach drei Minuten mit 1:0 in Führung.

Die Franzosen gingen mit einem 1:0-Vorsprung auch in die Kabinen. Damit benötigen die Bayern zwei Tore, um den Gleichstand herzustellen.

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kurier.at, cg  |   |  Aktualisiert vor 1 Minute

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