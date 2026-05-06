Ring frei für Runde zwei im spektakulären Schlagabtausch zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain im Halbfinale der Champions-League. "Pervers geil", nannte Bayerns Sportvorstand Max Eberl das Offensivfest vor einer Woche in Paris, das PSG mit 5:4 gewann.

Bayern gegen PSG: Wo das Spiel in Österreich zu sehen ist

Im Rückspiel am heutigen Mittwoch in München wollen die Bayern den Titelverteidiger entthronen und erstmals seit sechs Jahren wieder ins Endspiel (am 30. Mai in Budapest) einziehen. Die Fans hoffen dabei erneut auf ein offensives, temporeiches Spiel.