Fußball

Topspiel in der Champions League: Wo Bayern gegen PSG in Österreich zu sehen ist

Am Mittwoch steigt das Rückspiel im Champions-League-Halbfinale zwischen Bayern und Paris Saint-Germain. Wo das Topspiel in Österreich zu sehen ist.
06.05.2026, 05:48

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Ring frei für Runde zwei im spektakulären Schlagabtausch zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain im Halbfinale der Champions-League. "Pervers geil", nannte Bayerns Sportvorstand Max Eberl das Offensivfest vor einer Woche in Paris, das PSG mit 5:4 gewann. 

Bayern gegen PSG: Wo das Spiel in Österreich zu sehen ist

Im Rückspiel am heutigen Mittwoch in München wollen die Bayern den Titelverteidiger entthronen und erstmals seit sechs Jahren wieder ins Endspiel (am 30. Mai in Budapest) einziehen. Die Fans hoffen dabei erneut auf ein offensives, temporeiches Spiel.

3 Abos für 90 Minuten: Wo Europas Topklubs künftig übertragen werden

In Österreich wird das Giganten-Duell exklusiv auf Canal+ übertragen. Der französische Bezahlsender sicherte sich nämlich die Exklusivrechte für die Mittwoch-Topspiele in der Champions League.

Champions League ab 2027 auf DAZN

Ab der Saison 2027/28 ändert sich die Rechtevergabe: Dann sichert sich die Streaming-Plattform DAZN die Übertragungsrechte für 186 Spiele der Königsklasse. Sky zeigt künftig nur noch das jeweilige Top-Spiel am Dienstag exklusiv. Canal+ ging leer aus.

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kurier.at, pres  | 

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