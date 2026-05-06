Nach Tor-Spektakel im Hinspiel: Bayern gegen PSG unter Zugzwang

Vom „Spiel des Jahrhunderts“ war vielerorts die Rede, als das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München zu Ende ging. Das spektakuläre 5:4 für die Franzosen ging sogar in die Geschichtsbücher ein: Es war das torreichste Halbfinalspiel in der Geschichte der Königsklasse. Kein Wunder also, dass schon seit dem Abpfiff die Freude auf das Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/live Canal+) stetig wächst. Viele Fans hoffen auf ein weiteres Offensivfeuerwerk – und die Chancen dafür stehen gut. Schließlich treffen die beiden treffsichersten Teams der laufenden Champions-League-Saison aufeinander. Champions League: Bayern muss gegen PSG Rückstand aufholen Weder PSG-Trainer Luis Enrique noch Bayern-Coach Vincent Kompany dürften von ihrer Spielidee abrücken. „Wer sollte einen Schritt zurück machen?“, fragte Kompany rhetorisch und gab damit die Richtung vor.

Auch Bayern-Star Joshua Kimmich stellte unmissverständlich klar: „Wir werden unseren Spielstil nicht ändern und uns nicht hinten einigeln.“ Sein Trainer unterstrich diese Haltung: „Wir nützen die Mittel, die wir haben. Mehr ist es nicht. Das Einzige ist, dass dieser Fußball die Überzeugung ist, dass er zur Mannschaft passt und dass wir so gewinnen. Ich möchte gerne zu null spielen. Aber was nicht passieren darf, ist, dass wir etwas verlieren, was uns stark macht.“ Hoffnung auf den 101-Tore-Angriff Die Münchner sind ohnehin zum Angriff gezwungen, gilt es doch, den Rückstand aus dem Hinspiel aufzuholen. Die Hoffnungen ruhen dabei vor allem auf dem beeindruckenden Offensivtrio Harry Kane (54 Tore), Luis Diaz (26) und Michael Olise (21), die gemeinsam in 51 Saisonspielen auf 101 Treffer kommen. Zusätzlichen Schub sollen die Fans in der Allianz Arena geben. „Wir müssen sie zur Festung machen“, forderte Kane und appellierte, das Team lautstark nach vorne zu peitschen. Auch Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen rief zur maximalen Unterstützung auf: „Wir brauchen jede Stimme. Wir brauchen 100 Prozent ,Mia san mia‘.“ Ganz in diesem Sinne lautet der Dresscode für den Abend: „Alle in Rot“. Passend dazu läuft die Mannschaft erstmals im neuen, roten Heimtrikot der kommenden Saison auf.