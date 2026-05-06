Nach Tor-Spektakel im Hinspiel: Bayern gegen PSG unter Zugzwang
Vom „Spiel des Jahrhunderts“ war vielerorts die Rede, als das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München zu Ende ging. Das spektakuläre 5:4 für die Franzosen ging sogar in die Geschichtsbücher ein: Es war das torreichste Halbfinalspiel in der Geschichte der Königsklasse.
Kein Wunder also, dass schon seit dem Abpfiff die Freude auf das Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/live Canal+) stetig wächst. Viele Fans hoffen auf ein weiteres Offensivfeuerwerk – und die Chancen dafür stehen gut. Schließlich treffen die beiden treffsichersten Teams der laufenden Champions-League-Saison aufeinander.
Champions League: Bayern muss gegen PSG Rückstand aufholen
Weder PSG-Trainer Luis Enrique noch Bayern-Coach Vincent Kompany dürften von ihrer Spielidee abrücken. „Wer sollte einen Schritt zurück machen?“, fragte Kompany rhetorisch und gab damit die Richtung vor.
Auch Bayern-Star Joshua Kimmich stellte unmissverständlich klar: „Wir werden unseren Spielstil nicht ändern und uns nicht hinten einigeln.“ Sein Trainer unterstrich diese Haltung: „Wir nützen die Mittel, die wir haben. Mehr ist es nicht. Das Einzige ist, dass dieser Fußball die Überzeugung ist, dass er zur Mannschaft passt und dass wir so gewinnen. Ich möchte gerne zu null spielen. Aber was nicht passieren darf, ist, dass wir etwas verlieren, was uns stark macht.“
Hoffnung auf den 101-Tore-Angriff
Die Münchner sind ohnehin zum Angriff gezwungen, gilt es doch, den Rückstand aus dem Hinspiel aufzuholen. Die Hoffnungen ruhen dabei vor allem auf dem beeindruckenden Offensivtrio Harry Kane (54 Tore), Luis Diaz (26) und Michael Olise (21), die gemeinsam in 51 Saisonspielen auf 101 Treffer kommen.
Zusätzlichen Schub sollen die Fans in der Allianz Arena geben. „Wir müssen sie zur Festung machen“, forderte Kane und appellierte, das Team lautstark nach vorne zu peitschen. Auch Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen rief zur maximalen Unterstützung auf: „Wir brauchen jede Stimme. Wir brauchen 100 Prozent ,Mia san mia‘.“ Ganz in diesem Sinne lautet der Dresscode für den Abend: „Alle in Rot“. Passend dazu läuft die Mannschaft erstmals im neuen, roten Heimtrikot der kommenden Saison auf.
PSG mit positiven Erinnerungen
Dass die Münchner im Rückspiel unter Zugzwang stehen, könnte den Parisern mit ihrem Turbo-Umschaltspiel und den Hochgeschwindigkeits-Stürmern Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia und Desire Doue in die Karten spielen.
Zudem kehrt PSG an einen Ort zurück, der positive Erinnerungen weckt: In der Allianz Arena fegten die Franzosen im Finale 2025 Inter Mailand mit 5:0 vom Platz.
Allerdings müssen die Gäste am Mittwoch auf Achraf Hakimi verzichten, der verletzungsbedingt ausfällt. Für ihn dürfte der erst 20-jährige Warren Zaïre-Emery in die Startelf rücken.
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