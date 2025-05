Champions League live: So steht es im Finale PSG - Inter

Premieren-Titel für Paris Saint-Germain oder der vierte Triumph von Inter Mailand : Diese Frage wird am Samstag (21.00/live Canal+, Sky, ZDF) im Finale der Fußball-Champions-League in München beantwortet. Während Inter mit Marko Arnautovic die italienische Meisterschaft knapp verpasste und eine titellose Saison vermeiden will, peilt PSG das Triple an. „Ein letzter Schritt ist nötig, um einen Traum zu erfüllen“, sagte Inter-Coach Simone Inzaghi und sprach damit für beide Teams.

PSG hat diese Saison bereits 16 Spiele in Europas Königsklasse absolviert, so viele wie kein anderer Finalist zuvor. Dabei hat man sich in der K.o.-Phase unter anderem gegen Liverpool, Aston Villa und Arsenal durchgesetzt, in der Ligaphase gegen Manchester City und auch gegen Salzburg (3:0). „Dank der Qualität und der Entwicklung unserer Spieler und trotz eines schwierigen Spielplans haben wir es geschafft, so weit zu kommen. Dadurch sind wir nun auf Spiele wie dieses vorbereitet, was für eine so junge Mannschaft sehr positiv ist“, erklärte Trainer Luis Enrique.