Das Triple im Visier: Warum die Bayern nicht zu stoppen sind

Der Bayern-Express ist weiter nicht zu stoppen. Nach dem 2:0-Erfolg im Halbfinale gegen Leverkusen rollt er auch nach Berlin zum DFB-Pokal-Finale. Zum ersten Mal nach sechs Jahren wieder – „Guess who’s back“ (Ratet mal, wer wieder da ist) prangte entsprechend in großen Lettern auf den Endspiel-Shirts der Münchner mit Brandenburger Tor und Berliner Olympiastadion. Damals im Jahr 2020 holte der FCB das Triple. Und das ist auch heuer das erklärte Ziel.

„Ich denke, dass wir bereit dafür sind“, sagte Keeper Manuel Neuer selbstbewusst. Und die Fans sind vom Triple ihrer Mannschaft sowieso überzeugt. „Wir holen die Meisterschaft und den Europacup und den Pokal“, sangen sie. Der Lauf der Bayern ist derzeit tatsächlich beeindruckend. Tore garantiert „Die Mannschaft ist im Moment wirklich überragend, hat eine unheimliche Kameradschaft und Spielfreude“, lobte Präsident Herbert Hainer. „Da spielt alles zusammen: der Zusammenhalt, die Fitness, die Spielfreude und das System, wie wir spielen.“ Trainer Vincent Kompany scheint das Team noch einmal auf ein neues Level gebracht zu haben. Aggressives Pressing, Ballsicherheit, individuelle Klasse – eine in dieser Saison nahezu unschlagbare Mischung.

Was noch auffällt, ist die Treffsicherheit der Bayern. In jedem Einzelnen der bisher 48 Pflichtspiele in dieser Saison haben sie getroffen. Lediglich in drei Partien haben sie „nur“ einmal getroffen – und keines dieser drei Spiele haben sie am Ende gewonnen: 1:3 gegen Arsenal, 1:2 gegen Augsburg, 1:1 gegen Leverkusen.

Nächster Stopp auf dem Weg zum Triple ist Mainz in der Bundesliga am Samstag. Gut möglich, dass Coach Kompany da wieder ein paar seiner Stars schont, hat man die Meisterschaft doch längst unter Dach und Fach. Und danach wartet das nächste große Highlight. Superstar Harry Kane Im Halbfinale der Champions League sind die Münchner am Dienstag bei PSG in Paris zu Gast. Die Vorfreude ist groß. „Das ist einfach eine herausragende Mannschaft, die weiß, wie es geht, zu gewinnen. Das werden zwei Spiele, die ganz Fußball-Europa begeistern werden“, sagte Sportvorstand Max Eberl.