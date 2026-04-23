Barca-Star Yamal verletzt, Blessur wird konservativ behandelt

Lamine Yamal, Stürmer des FC Barcelona, fällt mit einer Verletzung im linken Oberschenkel für den Rest der Saison aus. Wie der spanischeTabellenführer am Donnerstag mitteilte, kann der 18-Jährige in dieser Saison nicht mehr ins Ligageschehen eingreifen. Die Blessur werde aber konservativ behandelt, sodass er "voraussichtlich zur Weltmeisterschaft wieder zur Verfügung stehen wird", ließen die Katalanen wissen.

Kein Torjubel

Der spanische Nationalspieler hatte beim 1:0 gegen Celta Vigo am vergangenen Dienstag in der 40. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter den Siegtreffer für Barca erzielt. Statt zu jubeln, legte er sich aber noch im Strafraum auf den Boden und musste anschließend ausgewechselt werden.