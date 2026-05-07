Der Traum vom Triple ist für den FC Bayern München geplatzt. Beim 1:1 gegen Paris Saint-Germain kommt das Ausgleichstor von Harry Kane zu spät. Die internationale Presse feiert den Titelverteidiger aus Frankreich. Für kontroverse Diskussionen sorgen zwei Handspiel-Situationen in der ersten Halbzeit. Frankreich „L“Équipe": “Auf nach Budapest! Die Geschichte des französischen Fußballs wird oft in München geschrieben, und der Rasen der Allianz Arena ist für PSG nach wie vor eine Quelle großer Freude. Seit dem überzeugenden 5:0-Sieg gegen Inter Mailand am 31. Mai ist der Pariser Club eng mit dem Münchner Stadion verbunden. Am Mittwochabend wiederholte er diesen Erfolg im Halbfinal-Rückspiel der Champions League, erreichte gegen Bayern München ein 1:1 und sicherte sich damit den Einzug ins zweite Finale in Folge." “Le Parisien": “Sie sind die Bosse."

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Deutschland “Bild": “Was fehlt, um den Henkelpott wieder nach München zu holen, ist nicht viel – aber offensichtlich. Die defensive Stabilität muss besser werden. Schon im Viertelfinale gegen Real Madrid vier Gegentore in zwei Spielen und allein drei Rückstände im Rückspiel wegzustecken und zu drehen, war eine Sensation." “Süddeutsche Zeitung": “Die Bayern finden beim 1:1 im Rückspiel gegen PSG nie zu ihrem Spiel und verpassen das Champions-League-Finale. Ein Fehler des Schiedsrichters ärgert die Münchner maßlos." “Frankfurter Allgemeine Zeitung": “Nach der Pause schrumpfte das Spiel der Spiele zu einer gewöhnlichen Partie, in der es auch knirschte und krachte – nur eben nicht mehr vor dem Tor. Die Münchner mühten sich, hin und wieder erhoben sich die Zuschauer erwartungsvoll, wenn Olise oder Díaz ins Tempo gingen, oder als Kimmich sich den Ball zum Freistoß zurechtlegte, aber ein Flow wollte sich nicht einstellen. Zu viele Bälle landeten auch im Nirgendwo." Spanien “Mundo Deportivo": “Luis Enriques PSG trifft am 30. Mai im Champions-League-Finale auf Mikel Artetas Arsenal. In der Arena in Budapest kommt es zu einem Duell spanischer Trainer. Während das erste Aufeinandertreffen als eines der besten Spiele aller Zeiten in die Fußballgeschichte eingegangen ist, war das Rückspiel zwischen PSG und Bayern von Spannung und Nervosität geprägt." “AS": “PSG ist die Bestia Negra!" “Marca": “Luis Enrique macht München erneut zum heiligen Boden für PSG. Dembélés frühes Tor baute den Vorsprung aus dem Hinspiel weiter aus - Harry Kanes Treffer in der Nachspielzeit kam für Bayern zu spät. Die Pariser verteidigen ihren Titel gegen Artetas Arsenal."

Großbritannien “The Guardian": “Es kann nicht immer alles so rosig sein. Paris Saint-Germain trifft im Champions-League-Finale auf Arsenal und hat sich diesen Platz durch eine konzentrierte und souveräne Leistung verdient. Die Bayern wirkten nicht in Bestform. Luis Enriques Team hätte in einem Spiel, das nicht an die Klasse der Vorwoche heranreichte und wohl auch nie heranreichen konnte, gewinnen müssen. Der Triumph basierte jedoch auf der Fähigkeit, die unangenehmen Aufgaben zu bewältigen, die ihnen in Budapest zugutekommen sollten." “The Sun": “Hunger auf mehr. Der Titelverteidiger erreicht nach einem packenden Duell mit Bayern erneut das Finale. Die Champions haben einen unstillbaren Appetit darauf, den Engländern einen Strich durch die Rechnung zu machen. Nach einem wahren Torfestival im Hinspiel gab Paris Saint-Germain im Rückspiel noch einmal richtig Gas. Harry Kane bekommt seine Pause vor der WM." “Daily Mail": “Es war eine Darbietung von Reife, eine Leistung eines europäischen Champions - des Titelträgers der vergangenen Saison und höchstwahrscheinlich auch der aktuellen. Erst zum zweiten Mal in dieser Spielzeit erzielte der FC Bayern München zu Hause nur ein einziges Tor. Dies lag maßgeblich daran, dass die brillanten Gäste unter Luis Enrique keine weiteren Treffer zuließen. Doch von dieser PSG-Mannschaft geschlagen zu werden, ist im Grunde keine Schande. Sie ist schlichtweg überragend."