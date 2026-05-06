"Darauf scheißen Tauben": Glasner zitiert Polster und erntet Applaus

Nach dem 3:1 im Semifinal-Hinspiel gegen Schachtar Donezk befindet sich Coach Oliver Glasner mit Crystal Palace in der Fußball-Conference-League in sehr guter Position. Am Donnerstag (21.00 Uhr MESZ, live Sky) empfängt der Österreicher mit den Eagles die Ukrainer nun daheim. Es wäre sein zweites Europacup-Finale, 2022 gewann er mit Eintracht Frankfurt die Europa League. Nach der Saison wird er Crystal Palace verlassen, der Conference-League-Titel wäre ein krönender Abschluss. Zeitgleich geht es für Philipp Lienhart in der Europa League mit dem SC Freiburg mit Heim-Bonus gegen SC Braga um den Einzug ins Endspiel. In Portugal gab es eine 1:2-Niederlage. Zu einem Österreicher-Duell wird es in diesem Spiel vermutlich nicht kommen. Bragas Florian Grillitsch laboriert nach wie vor an einer Muskelverletzung.

Im anderen, rein englischen Halbfinal-Duell mit Aston Villa darf Nottingham Forest vom Europa-League-Finale träumen. Im Hinspiel schlugen sie die favorisierten Gäste aus Birmingham 1:0. Allerdings dürften die Erinnerungen des zweifachen Meistercup-Siegers (1979, 1980) an den Villa Park keine guten sein. Beim bisher letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften unterlag Nottingham dort mit 1:3. Glasner zitiert Polster Für Crystal Palace wäre es das erste Europacup-Endspiel, auf internationaler Bühne kam man noch nie so weit. National gewannen die Londoner mit Glasner in der vergangenen Saison erstmals den FA-Cup, zu Beginn der laufenden Saison holten sie gegen Meister Liverpool auch den Community Shield. Gegen Donezk blickt Glasner nach dem dominanten Auftritt positiv auf das Rückspiel. "Vor ein paar Jahren war ein Europacup-Finale weit weg für Crystal Palace. Jetzt ist es zum Greifen nahe", sagte der Oberösterreicher vor dem Heimspiel. Man wisse, dass man Geschichte schreiben könne. "Wir können den Fans Momente schenken, die für immer bleiben."