Champions League: Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen

296 Spiele machte Ten Hag als Spieler in der holländischen Eredivisie, ehe er seine Karriere 2002 bei Twente Enschede beendete. Ein Länderspiel absolvierte er nie. Über die Jugendakademie von Twente wurde er Co-Trainer bei den Profis unter dem ehemaligen Schalke-Trainer Fred Rutten. 2009 wechselte er gemeinsam mit Rutten zu PSV Eindhoven. Nach dem Aus bei PSV ging Ten Hag nach Deventer, er führte den Provinzklub Go Ahead Eagles in die höchste Liga.

2013 ging er zu den Bayern, allerdings nicht zu den Stars, sondern zu den Amateuren in die Regionalliga. „Viele Leute in Holland haben mit dem Kopf geschüttelt, als ich von der Eredivisie in die Regionalliga gegangen bin“, sagte Ten Hag später.