CL-Kracher: Demir und der FC Barcelona fordern Bayern München

Für den von den Bayern nach Madrid gewechselten Alaba geht es mit Real gegen den italienischen Meister Inter Mailand, bei dem aktuell Valentino Lazaro unter Vertrag ist. Die weiteren Gegner in der Gruppe D sind Schachtar Donezk und Sherrif Tiraspol. Titelverteidiger Chelsea bekommt es in Gruppe H mit Juventus Turin sowie den Außenseitern Zenit St. Petersburg und Malmö FF zu tun.

Die Gruppenphase mit 32 Mannschaften in acht Gruppen beginnt am 14./15. September und endet am 7./8. Dezember. Die beiden Erstplatzierten steigen in die K.o.-Runde auf. Das Finale steigt am 28. Mai 2022 in St. Petersburg.