Champions League: Glückliches Remis für ManUnited

Deutlich mehr los war in Lissabon, wo Benfica Ajax Amsterdam zum Hinspiel empfing. Nachdem Dusan Tadic die Gäste in Führung gebracht hatte (18.), rückte einer seiner Teamkollegen in den Fokus. Sebastien Haller hat in der Gruppenphase in jedem Spiel zumindest einmal getroffen. Auch in Lissabon beförderte er den Ball ins Tor – allerdings ins eigene (25.). Das wollte der Mann von der Elfenbeinküste nicht auf sich sitzen lassen – und traf wenig später auch ins richtige (29.). Mit elf Volltreffern führt er weiterhin die Torschützenliste in der Königsklasse an – noch vor Stars wie Robert Lewandowski oder Mo Salah.

Zum Sieg reichte es für Ajax dennoch nicht, weil Jaremtschuk erneut ausgleichen konnte (72.). Das 2:2 garantiert jedenfalls Hochspannung fürs Rückspiel.