Champions League: Titelverteidiger Chelsea ist in der Spur

Villarreal, erstmals seit 13 Jahren in der K.o.-Phase der Champions League im Einsatz, kam dem Ausgleich erstmals in der 13. Minute nahe, doch Giovani Lo Celso traf nur Aluminium. Drei Minuten später hatte Juve-Keeper Wojciech Szczesny mit einem abgefälschten Fersler von Arnaut Danjuma Probleme. In der 66. Minute war der Schlussmann schließlich geschlagen, als Daniel Parejo einen Idealpass von Etienne Capoue per Direktabnahme versenkte. Danach verzichteten beide Teams darauf, volles Risiko zu gehen.