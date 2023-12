Diese Österreicher dürfen sich auf den Europacup-Frühling freuen

Das hat es wohl auch selten gegeben: Alleine im Achtelfinale der Champions League stehen mehr Österreicher als in der Startelf bei Österreichs einzigem Klub, der es ins Europacup-Frühjahr geschafft hat.

Sturm Graz schaffte es bekanntlich am Donnerstag (Affengruber, Schnegg, Prass und Sarkaria spielten von Beginn an) trotz der 0:3-Niederlage bei Sporting Lissabon auf Platz drei der Gruppe D in der Europa League und somit in die Zwischenrunde der Conference League. Zuvor waren schon Red Bull Salzburg und der LASK als Gruppenletzte ihrer Bewerbe ausgeschieden.

Für Fans der österreichischen Spieler wird es vor allem in der Champions League interessant. Mit Laimer (Bayern), Alaba (Real Madrid), X. Schlager, Baumgartner (Leipzig), Arnautovic (Inter) und Sabitzer (Dortmund) stehen sechs Teamspieler im Achtelfinale. Die Duelle werden am Montag ausgelost. Es wäre keine Überraschung, wenn es ein Österreicher heuer wieder bis ins Finale schafft.