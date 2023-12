Wo es in der Champions League noch um die Wurst geht

Für die Bayern geht es nur ums Prestige, die Deutschen sind längst fix aufgestiegen und stehen als Gruppensieger fest. Ganz so sieht es Christoph Freund aber nicht: „Das ist ein ganz wichtiges Spiel. Man nimmt immer wieder Selbstvertrauen und Gefühle mit aus einem Spiel. Darum ist es jetzt wichtig, zu reagieren“, sagte der österreichische Bayern-Sportchef vor dem Abflug.

In Gruppe B ist Arsenal (12) in ähnlicher Situation wie die Bayern. Auch der erste Verfolger PSV Eindhoven (8) steht bereits im Achtelfinale. Zwischen Lens (5) und dem FC Sevilla (2) geht es noch um den dritten Platz und damit um den Umstieg in die Europa League.

Dorthin will auch Union Berlin. Die Deutschen mit Ex-Austria-Trainer Nenad Bjelica sind in Gruppe C Letzter (2), könnten mit einem Heimsieg gegen Gruppensieger Real Madrid (15) aber noch Dritter werden. Im direkten Duell zwischen dem Zweiten Napoli (7) und dem Dritten Braga (4) könnte sich das Blatt noch wenden. Das erste Spiel gewannen die Italiener 2:1. Mit einem 3:2-Auswärtssieg oder einem Erfolg mit zwei Toren Differenz könnten die Portugiesen noch ins Achtelfinale aufsteigen. Dann nämlich hätte man im direkten Vergleich die Nase vorne.ahei