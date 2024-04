Duell in der "Kathedrale": Für Dortmund geht es um 12,5 Millionen Euro

Die Sehnsucht nach einer magischen Nacht mobilisiert letzte Kräfte. Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atlético Madrid will Borussia Dortmund an alte, glorreiche Festspielzeiten auf großer Bühne anknüpfen. Der mögliche erste Halbfinal-Einzug für die Elf von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer seit elf Jahren lässt die Strapazen der jüngsten Wochen ebenso vergessen wie neue Personalsorgen. Nach dem eher schmeichelhaften 1:2 im ersten Duell nur sechs Tage zuvor hofft Trainer Edin Terzic auf eine unvergessliche Sternstunde: „Wir brauchen unsere eigenen Helden in Schwarz und Gelb.“

Auch Sebastian Kehl auf die brodelnde Atmosphäre in der ausverkauften heimischen Fußball-Kathedrale. „Wir werden die Energie benötigen, die von außen kommt. Dann glaube ich fest daran, dass wir das packen“, sagte der Sportdirektor vor dem Showdown am Dienstag (21.00 Uhr) gegen die für ihre Defensivkunst bekannten Spanier.

In der deutschen Bundesliga wurde Dortmund als Fünfter den Ansprüchen bisher nicht gerecht. In Europa hat das Team aber noch die Chance auf einen prestigeträchtigen Coup - und Zusatzeinnahmen von mindestens 12,5 Millionen Euro. Doch dafür muss man sich am Dienstag besser verkaufen als im Hinspiel, in dem nach einem desolaten Start zwischenzeitlich ein Fiasko drohte.

Gute Karten für den FC Barcelona

In einer hochklassigen und verrückten Partie gewann der FC Barcelona am Mittwoch das Hinspiel in Paris gegen PSG mit 3:2. Somit gehen die Katalanen als Favorit auf den Aufstieg in das Rückspiel. Seit 2019 hat es Barcelona nicht mehr ins Halbfinale der Champions League geschafft.