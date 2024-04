Champions League: Eine Fiesta für Barcelona und Atletico

Der Mittwochabend in der Champions League wurde zu einer Fiesta für die spanischen Klubs. Der FC Barcelona lieferte sich in Paris mit PSG einen offenen Schlagabtausch und ging nicht unverdient als 3:2-Sieger vom Platz.

Atletico Madrid beherrschte Borussia Dortmund über weite Strecken und gewann 2:1, wobei ein später Treffer den BVB vor dem Rückspiel noch hoffen lässt. Noch ist in diesen Duelle nichts entschieden.

Große Sicherheit in Paris

Der Hit zwischen Paris St. Germain und Barcelona hatte ein Vorspiel. Angesichts von Terrorgefahr hat die Pariser Polizei die Sicherheitsvorkehrungen im Prinzenparkstadion massiv erhöht. Wie die Zeitung „Le Parisien“ unter Bezug auf Polizeiquellen berichtete, wurden zusätzliche mobile Polizeieinheiten und Patrouillen eingesetzt, um das Spiel zu begleiten.

In unmittelbarer Umgebung des Stadions wurden Bereitschaftspolizisten mobilisiert, außerdem kamen Drohnen und Spezialtechnik zum Einsatz. Rund 1000 Beamte sicherten das Spiel in Paris. Da konnte sich auch Ehrengast Ronaldinho sicher fühlen, der Brasilianer hatte in seiner Karriere für beide Klubs aufgegeigt.