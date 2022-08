Champions League: Diese Gegner wünscht sich Salzburg

Mit der Auslosung der Champions-League-Gruppen in Istanbul geht für Salzburg die Saison am Donnerstag erst so richtig los (18 Uhr/ live auf Sky). Jahrelang hat es der österreichische Serienmeister vergeblich versucht, in die Königsklasse zu gelangen. Mittlerweile hat er sich jedoch zum Stammgast entwickelt, ist bereits zum vierten Mal in Folge dabei. Nach dem erstmaligen Achtelfinal-Einzug im Vorjahr wollen die Salzburger erneut im Konzert der Großen aufgeigen.

Da die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle aus Topf drei gezogen wird, sind Top-Gegner garantiert. Die Vorfreude beim Deutschen ist groß, dennoch bleibt er demütig: „Ich halte es ähnlich wie letzte Saison und bin dankbar, dass wir dabei sein dürfen.“ Seine Ziele: „Wir wollen wieder zeigen, wofür Red Bull Salzburg steht, wollen uns auch auf internationalem Top-Niveau nicht verstecken.“ Richtiges Wunschlos hat er keines: „Wir müssen ohnehin nehmen, was kommt.“ Ganz wunschlos ist er aber auch nicht: „Ich würde nur ungern noch einmal gegen die gleichen Gegner spielen.“