Champions League: Die ersten Achtelfinalisten stehen fest

Spieltag vier ist geschlagen. In Gruppe E fixierten Chelsea und Sevilla mit jeweils 2:1-Siegen bei Stade Rennes bzw. Krasnodar am Dienstagabend den Aufstieg ins Achtelfinale. Beide Teams halten nun bei zehn Punkten und treffen nächste Woche am vorletzten Spieltag in Sevilla aufeinander. Im ersten Duell der beiden Teams in London hatte es ein torloses Remis gegeben.

Nichts zu holen gab es für Leipzig mit Marcel Sabitzer in Paris. Die Deutschen verloren mit 0:1, Österreichs Teamspieler stand dabei im Mittelpunkt. Der Kapitän der Leipziger berührte bei einem Zweikampf im Strafraum den Argentinier Angel di Maria minimal am Unterschenkel. Der Pariser Stürmerstar legte sich nieder und erhielt einen mehr als schmeichelhaften Strafstoß zugesprochen. Diesen verwandelte Neymar.

Leipzig hält nach vier Partien bei sechs Punkten und hat immer noch Chancen auf den Aufstieg in die K.o.-Runde. In Führung in der Gruppe H liegt Manchester United nach einem 4:1-Sieg gegen Basaksehir.

Haaland-Doppelpack

Kurz vor dem Aufstieg steht Borussia Dortmund nach einem 3:0-Heimsieg gegen Brügge in Gruppe F. Erling Haaland traf beim BVB doppelt.

In Gruppe G machte Barcelona ohne Lionel Messi mit einem 4:0 in Kiew den Aufstieg perfekt. Juventus tat sich gegen Ferencvaros Budapest lange Zeit schwer und geriet sogar in Rückstand. Spät aber doch wendete Juventus die Blamage ab, Alvaro Morata traf zum 2:1-Sieg (92.).