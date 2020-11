Eklat wegen Platz im Teambus: Brügge-Stürmer fliegt aus CL-Kader

Wenn Borussia Dortmund am Dienstag-Abend in der vierten Runde der Champions-League-Gruppenphase den belgischen Top-Klub FC Brügge empfängt, wird den Gästen ein Stürmer fehlen. Emmanuel Dennis, der 2017 zu Brügge gewechselt war, flog kurzfristig aus dem Kader für das Auswärtsspiel in der Königsklasse.

Der Grund könnte kurioser nicht sein. So berichtet die belgische Zeitung He Laatste Nieuws, dass der 23-Jährige angeblich nicht auf dem ihm angestammten Platz im Bus sitzen durfte. Was den Stürmer wohl so ärgerte, dass er den Bus wieder verließ.

Sein Trainer, Philippe Clement, meinte daraufhin gegenüber Nieuwsblad: "Er ist fit, aber nicht in unserer Auswahl. Er hat sich nicht an die Regeln des Klubs gehalten, mehr will ich dazu nicht sagen. Ich konzentriere mich lieber auf die Spieler, die mir zur Verfügung stehen."