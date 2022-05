Champions League der Frauen: Lyon stößt Barcelona vom Thron

Lernwillig

Nach dem Champions-League-Sieg 2021 hat sich keine Selbstzufriedenheit eingestellt. „Diese Gruppe von Spielerinnen lebt für das System von stetiger Verbesserung, das wir implementieren“, erklärte Sportdirektor Markel Zubizarreta, Sohn der Torwartlegende Andoni, der Zeitung El País. „Am Dienstag sind sie besser als am Montag. Sie kommen zu jedem Training mit dem Ehrgeiz, die Welt aufzuessen.“ Dieser Hunger hat auch damit zu tun, dass die meisten eben nicht aus dem vergleichsweise komfortablen Hintergrund eines schon entwickelteren Frauenfußballs stammen. Es ist eine klassische Aufsteigergeschichte, gepaart mit inzwischen voll professionalisierten Strukturen.

Das Mittelfeld mit Aitana Bonmatí (24 Jahre), Patricia Guijarro Gutierrez (23) und Alexia Putellas (28), Weltfußballerin des Vorjahrs, ist das Herzstück. Sie sind passsicher, lassen den Ball rotieren wie einst Xavi, Iniesta und Busquets. Und nicht alle passen zum Barça-Stil, deshalb verpflichtet der Klub nur selten fertige Profis wie Carolina Graham Hansen (auch sie wird im Juli für Norwegen bei der EM gegen Österreich spielen). Stil, Methode, Projekt – die Blüte des Frauenfußballs beim FC Barcelona ist ein Beweis, dass diese drei Punkte wichtig sind, um auf den Erfolgsweg zu kommen.

Am 15. Mai schlugen die Frauen von Barcelona Atlético 2:1 und feierten in der 30. Partie ihren 30. Sieg bei einer Tordifferenz von 159:11. So dominant waren nicht einmal die Männer in ihrer besten Zeit. Und die Finalniederlage gegen Lyon soll nur ein kleiner Dämpfer auf dem Weg nach oben gewesen sein.