Champions League: Bei Real dreht sich alles um Kroos

Es ist das zweite von 13 Spielen innerhalb von sechs Wochen und für Marco Rose Grund genug, sein Leid zu klagen: „Was im Moment im Fußball passiert, ist grenzwertig. Nationalspieler haben acht oder neun Englische Wochen in Folge“, sagt der Trainer von Leipzig über die Belastung der Spieler. Und schon am Mittwoch gegen Celtic Glasgow müssen die Deutschen an ihre Grenzen gehen, wollen sie in der Gruppe F nicht den Anschluss verlieren im Rennen um Platz zwei hinter David Alaba und Real Madrid.

Der Titelverteidiger trifft auf Schachtar Donezk. Vor dem eingeplanten Sieg steht Toni Kroos im Mittelpunkt. Der Vertrag des Deutschen endet im Sommer. Laut der spanischen Sporttageszeitung Marca hat der Klub dem Spieler ein Ultimatum gestellt, wonach er sich bis Februar bezüglich seiner Zukunft deklarieren müsse. Kroos will nicht mehr wechseln und bei Real aufhören. Der Regisseur soll bereits mit einem Karriereende liebäugeln. Er feiert im Jänner seinen 33. Geburtstag.