Nach Bayern-Niederlage: Ex-Salzburger rassistisch beleidigt

Der französische Nationalspieler war die tragische Figur des Spiels. In der 67. Minute sah er die Rote Karte und musste vom Platz. Zuvor hatte er Roms Isaksen mit offener Sohle heftig am Knöchel getroffen. Ein klarer Elfmeter, den Lazio-Kapitän Ciro Immobile anschließend locker zum 1:0 verwandelte.

Tormann Manuel Neuer hat nach der Partie den internen Zusammenhalt beschworen. „Wir müssen den Finger in die Wunde legen und trotzdem eng zusammenbleiben“, sagte der 37-Jährige. „Wir müssen uns in die Augen schauen und uns auf dem Platz gegenseitig helfen“, mahnte Neuer: „Es bringt nichts, jetzt auseinanderzufallen. Wir sind unsere schärfsten Kritiker“, sagte er zur Aufarbeitung in den kommenden Tagen bis zum Ligaspiel beim VfL Bochum.

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sagte in seiner Bankettrede: „Die Römer haben uns in der zweiten Halbzeit den Schneid abgekauft. Da gibt es auch nichts schönzureden, das haben wir uns anders vorgestellt.“ Er richtete im Teamhotel in Rom den Blick nach vorne auf das Rückspiel am 5. März und erinnerte dabei an die Haltung der früheren Bayern-Bosse.

„Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß haben immer bei einem 0:1 auswärts gesagt: “Das ist ein Ergebnis, mit dem kann man leben. Das kannst du zu Hause noch gewinnen.„ Das ist die Botschaft, die wir mitnehmen müssen. Unsere Mannschaft hat die Qualität“, sagte der Bayern-Chef vor den Spielern, Trainer Thomas Tuchel und den eingeladenen Gästen.