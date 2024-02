Die Bayern verlieren auch gegen Lazio, Trainer Tuchel unter Druck

Nach nicht einmal einem Jahr im Amt wird die Luft für Thomas Tuchel bei den Bayern eng. Der erhoffte Befreiungsschlag gelang in Rom nicht. Im Gegenteil, das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League ging gegen Lazio mit 0:1 (0:0) verloren.

Nach einer ordentlichen ersten Hälfte sah der Bayern-Coach einen Rückfall seines Teams, das beim Rückspiel in München unbedingt die Wende schaffen muss – sofern es mit Tuchel weiter zusammenarbeiten will.

Tuchel hatte das gemacht, was bereits vor der Demütigung in Leverkusen (0:3) erwartet worden war: Der Coach setzte in der Startelf sowohl auf Müller als auch auf Kimmich und das gewohnte 4-2-3-1-System.