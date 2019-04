Champions League: Barça ist noch sieglos im Old Trafford

Gerard Piqué war so wie Mittelfeldspieler Sergio Busquets und Lionel Messi dabei, als Barcelona gegen Manchester United die Champions-League-Endspiele 2009 und 2011 gewann. Messi traf in beiden Partien und ist ein England-Schreck – in 30 Spielen gegen Vereine aus der Premier League erzielte der Argentinier 22 Treffer. Niemand hat mehr Tore gegen englische Vertreter erzielt.

In dieser Saison hält Messi bei 43 Toren und 21 Vorlagen in 40 Pflichtspielen. Er führt die spanische Schützenliste souverän an und befindet sich auch auf Kurs, den Goldenen Schuh für Europas erfolgreichsten Goalgetter zum insgesamt sechsten Mal zu holen. „Aber das Ziel ist, alles mit der Mannschaft zu gewinnen. Persönliche Rekorde sind sekundär“, betonte der 31-Jährige.