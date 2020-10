CL-Auslosung live: Auf wen trifft Salzburg in der Gruppenphase?

Wenig glanzvoll, aber doch: Mit dem 3:1-Heimsieg über Maccabi Tel Aviv hat Red Bull Salzburg am Mittwoch zum zweiten Mal in Folge die Gruppenphase der Champions League erreicht und damit auch dafür gesorgt, dass das alte Lied vom Quali-Fluch zur Fußnote in der Vereinshistorie degradiert wurde. Trainer Jesse Marsch will den Serienmeister nun offenbar auch zum Königsklassen-Serienteilnehmer machen: "Dieser Verein muss immer ein CL-Verein sein", sagte er bei Sky.