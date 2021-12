CL-Auslosung live: Welcher Achtelfinal-Kracher wartet auf Salzburg?

Die Auslosung der Achtelfinal-Paarungen erfolgt Montagmittag (12 Uhr) am UEFA-Sitz in Nyon. Als Gruppenzweiter trägt Salzburg das Hinspiel zu Hause aus. Spieltermine sind der 15./16. oder 22./23. Februar. Im Rückspiel haben dann die jeweiligen Gruppensieger Heimrecht, Salzburg muss also auswärts antreten. Die Entscheidung über den Aufstieg fällt am 8./9. oder 15./16. März.