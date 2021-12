Ronaldo gegen Messi: CL-Achtelfinale bringt Duell der Superstars

Rekordsieger Real Madrid mit David Alaba bekommt es mit Benfica Lissabon (Valentino Lazaro) zu tun. Titelverteidiger Chelsea spielt gegen den französischen Meister OSC Lille, der die Gruppe G als Sieger vor Red Bull Salzburg (trifft nun auf Liverpool) abgeschlossen hat.

Die Hinspiele finden am 15./16. bzw. 22. und 23. Februar statt, die Rückspiele am 8./9. bzw. 15./16. März. Das Finale steigt am 28. Mai 2022 in St. Petersburg.