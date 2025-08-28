Champions-League-Auslosung: Übertragung, Topf-Einteilung und Termine

90 Tage nach dem eindrucksvollen 5:0-Sieg von Paris Saint-Germain im Finale der Champions League über Inter Mailand startet die Königsklasse mit dem heutigen Tag in ihre 34. Ausgabe. Seit der Reform zu Beginn der vergangenen Saison treten 36 Teams in der Ligaphase an. Die heutige Auslosung (18 Uhr/ live Sky Sport Austria) im Grimaldi-Forum in Monaco findet dabei erstmals seit der Saison 2018/19 ohne österreichische Beteiligung statt. Sowohl Meister Sturm Graz (gegen Bodö/Glimt), als auch RB Salzburg (gegen Brügge) scheiterten in der Qualifikation.

Champions League: So läuft die Auslosung ab Die Ligaphase umfasst acht Spieltage, an denen jede Mannschaft vier Heim- und vier Auswärtsspiele bestreitet. Aus jedem Lostopf werden den Teams zwei Gegner zugelost, Begegnungen zwischen Vereinen desselben Verbandes sind ausgeschlossen. Zudem darf eine Mannschaft höchstens auf zwei Klubs desselben anderen Verbandes treffen. Aufgrund der komplexen Auslosungsmodalitäten übernimmt ein Computer die Zuweisung der Partien. Bedeutet: Die Mannschaften werden zuerst physisch, zumeist von einer Fußball-Legende, aus ihrem zugehörigen Topf gezogen, anschließend wird symbolisch ein Knopf gedrückt und der Computer ermittelt die konkreten Duelle für den gezogenen Verein.

Champions League: Das sind die Töpfe für die Auslosung Für die Einteilung der Töpfe wird der UEFA-Klubkoeffizient herangezogen. Einzig Titelverteidiger PSG ist automatisch in Topf 1 gesetzt. Die Töpfe im Überblick: Topf 1: Real Madrid (ESP), Manchester City (ENG), Bayern München (GER), Liverpool (ENG), PSG (FRA), Inter Mailand (ITA), Chelsea (ENG), Dortmund (GER), Barcelona (ESP) Topf 2: Arsenal (ENG), Leverkusen (GER), Atlético Madrid (ESP), Benfica Lissabon (POR), Atalanta (ITA), Villareal (ESP), Juventus (ITA), Eintracht Frankfurt (GER), Brügge (BEL) Topf 3: Tottenham (ENG), Eindhoven (NED), Ajax Amsterdam (NED), Napoli (ITA), Sporting Lissabon (POR), Olympiakos Piräus (GRE), Slavia Prag (CZE), Bodö/Glimt (NOR), Olympique Marseille (FRA) Topf 4: Kopenhagen (DEN), AS Monaco (FRA), Galatasaray (TUR), Union Saint-Gilloise (BEL), Qarabag Agdam (AZE), Athletic Bilbao (ESP), Newcastle (ENG), Pafos (CYP), Kairat Almaty (KAZ) Mit Union Saint-Gilloise aus Belgien, Bodö/Glimt aus Norwegen, Kairat Almaty aus Kasachstan und Pafos aus Zypern feiern heuer vier Vereine ihr Debüt in der Champions League.